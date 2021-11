Verhoging pensioenleeftijd in 2025 gaat toch niet door

De overheid gaat de pensioengerechtigde leeftijd toch niet verhogen naar 66 jaar in 2025. Dat zegt minister van SOAW Ruthmilda Larmonie-Cecilia in de Amigoe. Het thema is al langer een punt in de uitvoeringsagenda waar de overheid aan gebonden is om liquiditeitssteun uit Nederland te kunnen ontvangen. Volgens de minister is de verhoging niet realistisch. Het klimaat speelt bij bepaalde beroepen een te grote rol en die kunnen niet op hoge leeftijd worden uitgevoerd, aldus de bewindsvrouw.