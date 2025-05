‘Verhoging vakantiegeld aangepast’

De Curaçaose overheid betaalt zes procent vakantiegeld in juni en de extra twee procent volgt zodra een wetswijziging is goedgekeurd door de Staten. Dat is gisteravond bekend gemaakt. Afgelopen maart heeft de regering van Curaçao, op voorstel van minister Shalten Hato van Bestuur, Planning en Publieke Dienst, besloten om het vakantiegeld voor ambtenaren te verhogen van 6 procent naar 8 procent. Maar de wetswijziging is nog niet aangenomen. Daarom is nu beslist om alvast 6 procent vakantiegeld uit te keren in juni van dit jaar.

Omdat het onderwerp raakt aan de juridische positie van ambtenaren, moet het voorstel eerst besproken worden op het platform van het CGOA (Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) voordat verdere stappen worden genomen. Tijdens de CGOA-vergadering van 8 mei 2025 heeft minister Hato in een brief officieel laten weten dat de regering akkoord is gegaan met de verhoging en dat het wetsvoorstel zich in de laatste fase van voorbereiding bevindt. Zodra het klaar is, zal het naar het CGOA worden gestuurd voor behandeling.