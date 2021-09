Bij een aanrijding op de Rooseveltweg is een voetganger om het leven gekomen. Dinsdagavond stak de vrouw over. Toen ze halverwege de weg wachtte om de andere rijbaan over te steken werd ze geschept door een auto die haar niet gezien had. Ze werd met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis waar ze dezelfde avond nog overleed.

