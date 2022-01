Gisteravond is een vrouw overleden bij een auto-ongeluk aan de Kaminda George Willems. Vermoedelijk is de vrouw door hoge snelheid in een bocht de controle over haar auto kwijtgeraakt. Daarbij raakte ze een tegenligger en belandde ze met haar hoofd onder de auto. Ze overleed ter plekke. De andere bestuurder raakte ook gewond en moest naar het ziekenhuis.

