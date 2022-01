Verkeersdoden door straatracen?

Het verkeersongeluk op Wacawa was mogelijk veroorzaakt door twee racende auto’s. Ooggetuigen melden dat de twee pick-ups die het ongeluk hebben veroorzaakt tegen elkaar aan het racen waren. Daarbij werd een tegenligger frontaal geraakt. De twee inzittenden zijn daarbij overleden. De chauffeur van het ongeluk zei dat hij uitweek voor de andere pick-up en daarbij de toenaderende auto heeft geraakt. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval was.

