Verkeersmaatregelen in verband met ‘Dodenherdenking’

In verband met een plechtige ceremonie op 4 mei ter ere van alle militairen en burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben verloren, zullen er dit jaar opnieuw voorbereidingen plaatsvinden. Dat gebeurt op vrijdag 2 mei, onder leiding van de Koninklijke Marine, het Korps Politie en het Vrijwilligerskorps van Curaçao. Op 2 en 4 mei dagen gelden er daarom in de omgeving van Punda en Pietermaai, maar ook op de Roodeweg in Otrobanda, verkeers- en ordemaatregelen. Die zijn van krachttussen half zeven ‘s ochtends en twaalf uur ‘s middags.

Zo is er vanaf 6 uur ‘s ochtends uur tot het einde van de voorbereiding en ceremonie geen verkeer op de De Ruyterkade in de richting van de Sha Caprileskade toegestaan. Pietermaai, het centrum van Punda en de omliggende wijken zijn alleen toegankelijk via de Nieuwestraat, Theaterstraat en Pietermaaiweg. Om 07:30 uur wordt de kruising van de Wilhelminabrug, De Ruyterkade en Sha Caprileskade afgesloten, zodat gemotoriseerd verkeer niet verder kan rijden richting De Ruyterkade en zal worden omgeleid via de Wilhelminabrug richting Scharlooweg. Openbaar vervoer op 2 en 4 mei 2025 zal gebruik maken van de Ansinghstraat tijdens de genoemde uren als eindhalte en vervolgt de route via het Johan van Walbeeckplein. Voorafgaand aan en tijdens de oefening en/of ceremonie komt de bushalte en het konvooi bij Waaigatplein te vervallen. Voorafgaand aan en tijdens de oefening/ceremonie komt de bushalte en het convooi bij Roodeweg ter hoogte van de Militaire Begraafplaats te vervallen.