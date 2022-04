Een auto is op de Fokkerweg over de kop gegaan. Het verkeer richting de Julianabrug ter hoogte van het autonomie-monument werd daarom even omgeleid. Het ambulancepersoneel heeft zich over de inzittenden ontfermd. Het is onbekend of er gewonden zijn. Ook de toedracht van het auto-ongeval wordt onderzocht. Inmiddels is de verkeerssituatie weer normaal.

Meer over fokkerweg ongeval