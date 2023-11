Verkeersongeval met zwaargewonde

Een auto is gisterochtend gebotst tegen een truck van MNO. De bestuurder raakte daarbij zwaargewond. Het verkeersongeval gebeurde in Otrobanda aan de Van Eyck Van Voorthuyzenweg, ter hoogte van het pompstation. Bij aankomst trof de politie het slachtoffer aan wiens gezicht onder het bloed zat. Ook schreeuwde hij het uit van de pijn. De automobilist werd in kritieke toestand met de ambulance naar de spoedeisende hulp gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Volgens officieuze berichten zou het slachtoffer kort daarvoor de auto van zijn baas hebben gestolen. Toen hij wegreed sloeg hij een verboden rijrichting in en botste tegen de truck. De schade aan het voertuig is enorm.