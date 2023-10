Verkeersslachtoffer overlijdt in CMC

Op de Schottegatweg Noord vond zaterdag een dodelijk verkeersongeval plaats. Een auto reed ter hoogte van het Vanddis benzinestation een vrouw aan. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen zij het slachtoffer bewusteloos en bloedend aan. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Even later kwam het bericht dat de 32-jarige Farah Maria Tadeska Requena aan haar verwondingen was overleden. De politie heeft de zaak in onderzoek.