Verkoop dolfijnen pure noodzaak

De Curaçao Dolphin Academy is zwaar getroffen door de coronapandemie. De organisatie kan de verzorging van ruim twintig dolfijnen niet meer bekostigen. Dit is een van de redenen waarom vijf dolfijnen zijn verkocht aan het Fakieh Aquarium in Saoedi-Arabië. Daarnaast wil het Curaçaose bedrijf voorkomen dat de dominante mannetjes met elkaar in gevecht gaan voor het leiderschap. De gevolgen van zo’n strijd kan worden voorkomen met de overdracht aan het Arabische dolfinarium. Dit is gisteren aan het licht gekomen tijdens het kort geding dat Animal Rights tegen Curaçao Dolphin Academy heeft aangespannen. De dierenwelzijnsorganisatie denkt dat de dolfijnen beter af zijn op Curaçao.