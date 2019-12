Verkoopakte Klesch Group is rond

Minister-president Eugene Rhuggenaath maakte gisteren tijdens een persconferentie bekend dat er een verkoopakte voor de raffinaderij is getekend met de Klesch Group. Daarin staat als symbolisch bedrag 1 dollar voor de aankoop. Maar volgens de regering komt de daadwerkelijke betaling in de komende jaren. Daarbij gaat het om aangekondigde investeringen van Klesch in de raffinaderij van honderden miljoenen dollars. Gisteren maakte de regering tijdens een speciale persconferentie bekend dat de Klesch Group 15 miljoen dollar per jaar gaat betalen voor het gebruik van de terreinen van de raffinaderij. Ook zal 15 dollarcent worden afgedragen aan Refineria di Kòrsou voor elk olievat dat bij Bullenbaai wordt opgeslagen. Volgens de regering van Curaçao is dat jaarlijks goed voor ruim 10 miljoen dollar.