Jean-Julien Rojer heeft zijn eerste tenniswedstrijd van dit jaar verloren. Het Bosnisch-Ecuadoriaanse duo Brkić-Escobar was te sterk voor de Curaçaose tennisser en zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo. In twee sets werd het spel op het Adelaide toernooi beslist in het nadeel van Rojer. Het toernooi is in aanloop van de Australian Open. Deze begint op 15 januari.