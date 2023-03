Vermeende drugshandelaar Piet W vrijgelaten

Drugshandelaar Piet W., die aan de moord op Genciël ‘Genna’ Feller op Curaçao wordt gelinkt, wordt morgen vrijgelaten. Ook zou hij achter de moord op profvoetballer Kelvin Maynard zitten. De rechtbank Rotterdam vindt de verdenkingen niet meer zwaar genoeg wegen om hem langer vast te houden. Naast de liquidaties wordt Piet W. verdacht van het smokkelen van 400 en 4030 kilo cocaïne. Zelf ontkent hij zijn betrokkenheid en noemde de aanklacht vorige week nog onacceptabel. Piet W. is eerder in 2014 veroordeeld wegens grootschalige cokehandel. Hij kreeg een celstraf van zeven jaar opgelegd. Omdat hij daarvan nog een deel moest uitzitten, werd hij in maart vorig jaar aangehouden op Aruba en overgedragen aan Nederland. In het laatste deel van zijn detentie droeg hij een enkelband.

Feller werd op 2 september 2019 van dichtbij in een auto geliquideerd op Curaçao. De 23-jarige zat ondergedoken op het eiland. Hij werd op klaarlichte dag geraakt door zeker 17 kogels. Feller werd een maand voor zijn dood al met zeker acht kogels beschoten in Almere, waar hij bij zijn vriendin woonde. Hij had nog drie kogels in zijn lichaam van die schietpartij.