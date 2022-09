Vermeende mishandeling in verzorgingstehuis

Een 63-jarige vrouw is vandaag aangehouden voor mishandeling van een cliënt in een verzorgingstehuis. De familie van de patiënt meldde de mishandeling bij de politie. Tegen de eigenaar van het verzorgingstehuis aan de Andres Belloweg is aangifte gedaan. Uit onderzoek blijkt dat de patiënt zowel door de directie als door het personeel van het instituut werd mishandeld. De eigenaresse zit in voorarrest.

