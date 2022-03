De veertienjarige Suniel Jozef is weer terug in de jeugdgevangenis. Op 7 maart vluchtte hij samen met Jeannaithel Jeandor uit JJIC in Kwartier. Sindsdien was de politie naar hem op zoek. De politie heeft vandaag het opsporingsbericht ingetrokken. Suniel is gezond en wel.