De politie heeft gisteren het levenloze lichaam van Antonio Cathalina gevonden. De 67-jarige man was sinds donderdag vermist. Zijn lijk werd in de mondi van Fortuna Ariba gevonden. Dat meldt de politie. Cathalina vertrok donderdagavond van huis. Hij liet zijn auto, een donkerblauwe Chevrolet Celta, thuis. Dat was volgens de politie opmerkelijk.