Vermiste vrouw terecht

Een vrouw raakte gisteren verdwaald in de mondi. ‘S ochtends vroeg was ze de buurt bij de kerk van Mount Pleasant gaan verkennen. Ze wist de weg naar de bewoonde wereld niet meer te vinden. Rond half vier ‘s middags kreeg de politie de melding binnen. Ook de kustwacht, VKC en defensie werden opgetrommeld om de vrouw te vinden. De Kustwachthelikopter vond de verdwaalde vrouw tegen kwart voor zes in de bos bij Malpais. Ze was bijna buiten bewustzijn. Met de helikopter is ze naar de kerk van Mount Pleasant gebracht. Daar stond een ambulance klaar.