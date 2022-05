De 39-jarige Rochelle Amalia is weer terecht. Op maandag vertrok de vrouw van huis en was sindsdien spoorloos. Ze zou oorspronkelijk boodschappen gaan doen. Later stuurde ze een verontrustend berichtje naar haar pleegmoeder in Nederland. Sindsdien werd niets meer van haar vernomen. Haar familie maakte zich grote zorgen. Gistermiddag trok de politie het opsporingsbericht in.

