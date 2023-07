Vermoedelijke verduistering van in beslag genomen sigaretten

De douane vermoedt dat een partij in beslag genomen sigaretten is verduisterd. Het gaat om 544 sigaretten die in het Douanegebouw aan de Handelskade waren opgeslagen. De verduistering van de 23 pakken Marlboro Ice Blast, 3 pakken Marlboro Gold en 24 losse sigaretten is op 29 mei ontdekt. Dat meldt het ministerie van Financiën in een persbericht. De sigaretten zijn door de Douane bij controles in beslag genomen wegens het ontbreken van de accijnszegels en werden in dezelfde opslagruimte als de kantoorbenodigdheden van de Douane bewaard. De overige in beslag genomen sigaretten, ruim 1500 in totaal, zijn op 2 juni vernietigd. Er is aangifte gedaan van het voorval.