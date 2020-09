Vernielingen in de dierentuin

Enkele dagen achter elkaar hebben onbekenden vernielingen aangericht in de Curaçaose dierentuin. Het gaat om drie personen die over het hek van Curaçao Zoo klimmen en daarbij van alles kapot proberen te maken. Ook vallen ze de dieren lastig. Zo is er met stenen naar de verschillende dieren gegooid. Daarbij is een paard gewond geraakt.

Volgens de dierentuin zijn de personen op camerabeelden te zien. Niet duidelijk is of ze een intentie hebben om daadwerkelijk dieren te stelen. Wel is er aangifte gedaan bij de politie.