Vernietigend Amerikaans rapport over mensenhandel op Curaçao

Curaçao wordt opnieuw bekritiseerd door de VS vanwege de slechte opvang van Venezolaanse vluchtelingen en migranten. Het land schiet tekort in de bescherming van deze migranten tegen onrecht en onmenselijke behandeling. Dat staat in het TIP-report van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de staat van mensenhandel wereldwijd. Vooral de onverschilligheid van lokale autoriteiten ten opzichte van misstanden tegen Venezolanen wordt genoemd. Het land zou geen significante inspanningen leveren om te voldoen aan de minimumnormen. Daardoor staat Curaçao in dezelfde categorie als Afghanistan en Nicaragua. De lokale mensenrechtenorganisatie HRDC wil dat Curaçao op korte termijn het vluchtelingenverdrag ondertekent. Al 150 landen zijn Curaçao daarin voorgegaan.