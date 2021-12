Vernietigend rapport over aanstellingen Curaçaohuis

Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft geen goed woord over voor vier nieuwe mensen die zijn aangenomen op het Curaçaohuis in Den Haag. Dat staat in een rapport dat een maand geleden is verschenen en nu naar buiten komt. Het gaat om de broer van Gevolmachtigd Minister Carlson Manuel als social media manager, familievriendin Carla Ponsioen-Provence, een yoga-instructice benoemd tot interim-directeur. En uit Curacao autoverhuurder Radjiv Betrian en band-manager Efrem Mambi. Allen zouden bovenop hun loon ook diverse toelages krijgen van minstens 25%, terwijl ambtenaren op Curaçao juist 12,5% moeten inleveren. Geen van de vier beschikt volgens het rapport over de juiste kwalificaties en veel van hun werk kan beter door de huidige medewerkers van het Curaçaohuis worden gedaan.