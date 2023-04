Verontwaardiging rond celstraf voor moord op stiefvader

Er is verontwaardigd gereageerd op de veroordeling van de jongen die zijn gewelddadige stiefvader doodschoot. Mediapersoonlijkheid Julius Koko is een actie gestart om de kosten voor hoger beroep te dekken. Advocaat Peppie Sulvaran is bereid om de jongen te verdedigen. Het is de bedoeling om de advocaatkosten met een crowdfunding op te halen. Eerst wil Koko een manifestatie houden. Daarvoor hoopt hij tienduizend sympathisanten op te trommelen die zijn Facebookpost ‘liken’.

Donderdag werd de 21-jarige veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Volgens de rechter had de jongen beter naar de autoriteiten kunnen stappen in plaats van voor eigen rechter spelen. De jongen nam het op voor zijn moeder die door haar partner werd mishandeld.