Veroordeelde ex-minister brengt boek uit

Jacinta Constancia brengt een boek uit. De veroordeelde oud-politica lanceert morgen, op haar verjaardag, ‘Na rudia’. Het boek moet vrouwen inspireren om in zichzelf te blijven geloven, ongeacht de omstandigheden. Zo schrijft ze over haar aanvaringen met de wet en noemt ze haar veroordeling een politieke vervolging. De oud-minister van GMN moet een straf uitzitten voor fraude in de Dubnium-zaak. Samen met haar ex-man lichtte ze de Stichting Buro Ziektenkostenvoorzieningen op voor duizenden guldens door mondkapjes te bestellen die nooit zijn geleverd.