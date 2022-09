Verplichte verkeersveiligheidstraining voor overtreders

Drie personen zijn gisteren veroordeeld tot het volgen van een verkeersveiligheidstraining. Deze straf hebben ze opgelegd gekregen vanwege het rijden door rood licht en rijden onder invloed. Ook kreeg de persoon die alcohol op had een geldboete opgelegd en is hij zijn rijbewijs tijdelijk kwijt. De verkeerstraining is opgezet door het OM, de Reclassering en de Vereniging Veilig Verkeer Curaçao. De cursus bestaat uit 5 sessies van elk 2 uur. Daarin leren ze de gedragsregels in het verkeer, staan ze stil bij hun verantwoordelijkheid en de consequenties van verkeerd rijgedrag. Wie de training niet afmaakt of zakt krijgt alsnog een vervangende straf.