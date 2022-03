Verschillende activiteiten vanwege Internationale Dag van de Vrouw

Vandaag is het de Internationale Dag van de Vrouw. Wereldwijd wordt de successen van de vrouw gevierd. Ook op Curaçao zijn er verschillende activiteiten gepland die gendergelijkheid promoten. Volgens minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn begon de strijd voor vrouwenrechten op Curaçao in het onderwijs. Vrouwelijke docenten kregen minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Vrouwen hadden ook geen recht op bezit en mochten bepaalde functies niet uitvoeren. De positie van de Curaçaose vrouw is inmiddels verbeterd. Al is er volgens de minister nog ruimte voor verbetering. Larmonie-Cecilia roept iedereen op om gezamenlijk ongelijkheid te bestrijden.