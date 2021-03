Verschillende namen doen al de ronde

De partijen MFK en PNP hebben gisteren een akkoord getekend over de verdeling van de verschillende ministeries in de nieuwe regering. Daarbij werden geen namen bekend gemaakt. Maar de EXTRA meldt vandaag bijna zeker te weten wie de nieuwe ministers worden. Gilmar ‘Pik’ Pisas wordt premier en Sithree van Heydoorn wordt de nieuwe minister van Onderwijs, aldus de krant. PNP-leider Ruthmilda Larmonie-Cecilia zal net als voor 2017 weer minister van SOAW worden en Ramon Chong wordt genoemd als nieuwe minister van Economie. Opvallend is dat de naam van oud justitieminister Ornelio ‘Kid’ Martina wordt genoemd als nieuwe minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Verder zou dr. Eduard Braam minister van Justitie worden. Javier Silvania is beoogd minister van Financiën en Charetti Amerika wordt genoemd als Statenvoorzitter.