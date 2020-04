Verschillende overtredingen avondklok

Er is gisteravond een man aangehouden die een stopteken van de politie negeerde bij de Tortolaweg. De man overtrad zowel de avondklok als de kentekenregel. Hij kreeg uiteindelijk een waarschuwing en een boete en moest toen direct naar huis. Ook hield de politie een busje aan dat na negen uur op straat was. De inzittenden verklaarden dat ze wilden wegrijden van de politie en die achtervolging op sociale media wilden ‘posten’. Ze kregen een boete van 750 gulden per passagier, de chauffeur werd gearresteerd.