‘Versoepeling van maatregelen op 3 mei’

De Extra meldt vandaag dat alles er op wijst dat er op 3 mei door de regering een versoepling zal worden ingevoerd van de coronamaatregelen. Al sinds 24 maart zit het eiland in een lockdown. Maar de enorme hoge aantallen van besmette personen en corona opnames in het CMC lijken inmiddels achter de rug. Zo waren er begin april nog meer dan 4700 geregistreerde coronapatiënten, gisteren waren het er 700. Ook de druk op het ziekenhuis is afgenomen en daarom denkt de krant dat vanaf maandag 3 mei open de weg open staat voor het versoepelen van de maatregelen.