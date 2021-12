Het ziet er naar uit dat we binnenkort geen last meer hebben van overstromingen door verstopte goten. Dienst Openbare Werken is hekken aan het plaatsen in het afwateringssysteem om afval tegen te houden. De Extra meldt dat de eerste installaties geplaatst zijn in de wijken Koraal Specht en Monte Carmelo. De verstopte goten zorgen bij hevige regenval voor veel ondergelopen straten en tuinen.

