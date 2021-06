Vertrek van vier TPK-leden aangekondigd

Een deurwaarder heeft gisteren uit naam van de directie van Trabou Pa Korsou het vertrek van vier partijleden aangekondigd. Het gaat om Omar Gill, Renny Leito, Eddie Kirindongo en Athley Maria. De eerste drie hebben volgens TPK geen respect gehad voor de beslissing van de meerderheid van de partij om een directie te kiezen afgelopen maart. Gill, Leito en Kirindongo zouden zonder toestemming van de directie uit naam van de partij zich negatief hebben uitgelaten in de media. “De enige politieke partij “Trabou pa Kòrsou” met toestemming van de elektorale raad is de Trabou pa Korsou onder leiding van Rennox Calmes en met Mickel Martis als voorzitter”, zo laat de partij weten in een persbericht. Eerder deden de andere partijleden dezelfde claim, met als argumentatie dat hun naam is gebruikt in de registratie bij de Kamer van Koophandel.