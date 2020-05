Vertrekhal voorlopig alleen voor passagiers

Curaçao Airport Partners (CAP) heeft het vliegveld klaar voor heropening van de grenzen. Dat zegt Fayna Haseth van CAP. Dit gaat wel volgens het nieuwe normaal: de vertrekhal is bijvoorbeeld open tussen 12.00 en 20.00 uur en alleen passagiers mogen naar binnen. Even zitten in de vertrekhal zit er ook niet in: er is nog een beperkt aantal stoelen en die zijn voor invaliden. Deze stoelen zijn twee meter uit elkaar geplaatst.