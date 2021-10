Vertrekkend bestuur laat RdK met positieve resultaten achter

Het vertrekkend bestuur van de Refineria di Kòrsou laat het overheidsbedrijf met positieve resultaten achter. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Zo verwacht huidig interim directeur Marcelino de Lannoy, ondanks stilstand van de raffinaderij, een geprojecteerde winst van 76 miljoen gulden voor 2021. Het overheidsbedrijf heeft ook voor meer dan 50 miljoen dollar aan tegoeden van debiteur PDVSA gelijk gekregen in verschillende rechtszaken. Ook wist de RdK een arbitrageprocedure te voorkomen die de Klesch Group tegen Curaçao wilde starten.

Het AD heeft een brief in handen die het bestuur naar de overheid heeft geschreven met mededeling van haar ontslag. Daaruit blijkt dat RdK onder het huidige bestuur de juridische stappen die de Klesch Group tegen Curaçao had genomen met succes heeft kunnen tegenhouden. Het bedrijf wilde Curaçao aanklagen wegens het staken van onderhandelingen, maar het RdK heeft de rechtszaak uiteindelijk kunnen tegenhouden.