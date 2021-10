De regering Pisas heeft het vertrouwen in de top van de Refineria di Kòrsou opgezegd. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De raad van bestuur en de raad van commissarissen is daar vrijdag over geïnformeerd. De reden voor het opzeggen van het vertrouwen is niet bij de krant bekend. Wel geeft de RdK-top aan in een reactie dat de overheid zich niet voldoende heeft laten informeren over feiten.