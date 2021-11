Vervalser QR-code 24 november al voor de rechter

De man die enkele dagen geleden werd aangehouden voor het vervalsen van een QR-code voor toegang tot feesten verschijnt 24 november al voor de rechter. Het is sinds 19 oktober verplicht een geldige QR-code of negatieve PCR-test te tonen als vaccinatiebewijs om toegelaten te worden tot evenementen met een hoog besmettingsrisico. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om valsheid in geschrifte. Daarop staat een gevangenis van maximaal 6 jaar.