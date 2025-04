Vervolg onderzoek autodiefstal leidt tot arrestatie

In het kader van het lopende onderzoek naar een autodiefstal dat plaatsvond op 26 april in de omgeving van Scharloo, heeft de politie een arrestatie verricht. Afgelopen zondag rond zes uur ’s middags hebben rechercheurs die autodiefstalonderzoek uitvoeren een 37-jarige man aangehouden. Het gaat om een in Nederland geboren man. De arrestatie vond plaats aan de Weg naar Westpunt, zo heeft de politie vandaag bekend gemaakt.

De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die zijn hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.