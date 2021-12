Verwaarloosde Curaçao-letters in Punda worden opgeknapt

De Curaçao-letters op het Wilhelminaplein in Punda krijgen een opfrisbeurt. Het stadsicoon van Willemstad waar veel toeristen mee poseren voor een leuk fotootje stond er nogal verwaarloosd bij. Het Antilliaans Dagblad heeft daar eerder een artikel over geschreven en mede door die publiciteit wordt er nu werk gemaakt van de Curaçao-letters. Het schoonmaken is al gebeurd, in de eerste maand van het nieuwe jaar zullen de letters ook opnieuw geverfd worden.

Meer over curacao dushi letters punda