Verwarring over naam apenpokken

Minister Dorothy Pietersz-Janga waarschuwt dat het apenpokkenvirus verward wordt met krentenbaard. Dat komt doordat op Curaçao de naam apenpokken vaak gebruikt wordt om de ziekte krentenbaard aan te duiden. Krentenbaard is een huidinfectie die veroorzaakt wordt door een bacterie en vaak voorkomt. De recente verspreiding van apenpokken heeft volgens de minister niets te maken met de pokken die is uitgeroeid. In 1980 werd de wereld pokkenvrij verklaard en het vaccineren wereldwijd gestaakt. Apenpokken is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Deze maand werd bekend dat verschillende mensen in Europa en de VS deze ziekte hebben gekregen. De minister vindt het belangrijk dat de juiste termen gebruikt worden. Zeker in de gezondheidszorg.