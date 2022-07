Verzekeringsmakelaars melden te weinig

Veel actieve verzekeringsmakelaars op Curaçao en Sint Maarten houden zich niet aan de verplichting om tijdig te rapporteren aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De bank is de toezichthouder voor de verzekeringsbranche. In totaal zijn er 58 brokers actief in de twee landen. In zowel Curaçao als Sint Maarten levert het grootste deel van de verzekeringsmakelaars niet of veel te weinig informatie. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag op basis van een nieuwsbrief van de Centrale Bank. In de nieuwsbrief stelt de Centrale Bank zelf, enigszins eufemistisch, dat er ‘nog veel ruimte is voor verbetering van het meldgedrag bij verzekeringsmakelaars’.