Verzoek voor aanhouding bezuiniging supplementen

Minister Silvania heeft de SVB verzocht om voorlopig niet te bezuinigen op vitamines en mineralen. Per 1 september zou de SVB minder noodzakelijke supplementen niet meer gaan vergoeden. Daarmee hoopt de sociale verzekeraar 1,3 miljoen te besparen. In een brief aan SVB-directeur Philip Martis schrijft de minister van Gezondheid dat de uitvoering van deze bezuiniging bejaarden en andere sociaal kwetsbare groepen in de samenleving benadeeld. De minister pleit voor meer onderzoek. Daarbij moeten de belangen van de meest kwetsbaren in de samenleving worden meegenomen. Ook heeft hij de SVB gevraagd om met andere bezuinigingsvoorstellen te komen waarbij minderbedeelden niet de dupe worden.

