Vier aanhoudingen voor atrako en drugsbezit

De politie heeft gisteren twee personen aangehouden in Dein. Ze worden verdacht van het plegen van een gewapend overval eind januari in Kanga. Het gaat om een 31-jarige Curaçaose en een 27-jarige Dominicaan. Daarna hield de politie een huiszoeking op dat adres en nam verschillende spullen in beslag die belangrijk zijn voor het onderzoek. Ook werden er nog twee personen gearresteerd, waaronder een minderjarige, voor drugsbezit. Alle vier verdachten zitten in voorarrest.

Meer over aanhouding drugsbezit overval politie