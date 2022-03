Vier atleten kwalificeren zich voor regionale toernooien

Vier Curaçaoënaars komen binnenkort in actie bij de regionale atletiektoernooien Carifta en Odesur. Sprinter Matthew Sophia en speerwerper Zaïla Lemmens hebben zich afgelopen weekend geplaatst voor de regionale atletiekwedstrijd Carifta. Daarnaast hebben hoogspringer Rithemsly Daal en verspringer Rivka Goede zich gekwalificeerd voor de regionale Odesur-competitie. De atletiekwedstrijd werd georganiseerd door de Curaçaose Atletiek Bond (CAB). In totaal namen 171 atleten in verschillende onderdelen aan de competitie deel. Twee atleten hebben het nationale record verbroken en één atleet heeft zich op de nationale recordlijst weten te plaatsen. Carifta 2022 vindt volgende maand plaats in Jamaica. Odesur is in Argentinie van 28 april tot 8 mei 2022.

