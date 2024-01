Vier jonge Curaçaose spelers tekenen MLB-contract

Vier jonge Curaçaose spelers hebben gisteren een contract getekend bij een team uit de Major League Baseball, MLB. Drie hebben getekend bij de Cincinatti Reds. Dat team heeft gisteren behalve op Curaçao ook vijf jonge spelers uit de Dominicaanse Republiek en zeven uit Venezuela getekend. Eén speler tekende een contract bij de organisatie Texas Rangers, dat de jonge Curaçaoënaar had gescout.

Het is bekend dat veel van onze jonge honkbalspelers maandenlang, soms zelfs jarenlang, toewerken naar deze dag in de hoop ooit professioneel te kunnen tekenen. Voor Curley Martha, Shendrion Martinus, Naterich Waterfort en Peson Revierre was die grote dag gisteren gekomen. De volgende stap is dat de spelers binnen enkele weken zullen horen waar ze zich moeten melden voor hun voorbereiding.