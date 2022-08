Vier militairen niet vervolgd voor drugsbezit

Vier militairen in Assen worden niet vervolgd voor vermeend drugsbezit op Curaçao, wegens gebrek aan bewijs. Het onderzoek tegen veertien andere militairen loopt nog. De vier militairen werden vorig jaar op Curaçao aangehouden op verdenking van drugsgebruik en bezit van verdovende middelen. Het is nog niet bekend of de militairen weer aan het werk zijn. Vanwege het onderzoek werden ze destijds geschorst. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar de veertien mannen die aan de hand van de telefoongegevens van een 33-jarige dealer op Curaçao waren opgepakt.