Er zijn 4 nieuwe Covid-19-gevallen op Curaçao geconstateerd, waarvan er 2 geïmporteerd zijn. Dat is het resultaat van 1635 afgenomen tests. In totaal zijn er 3 mensen coronavrij verklaard, waardoor het aantal actieve gevallen op 20 is komen te staan. Momenteel liggen er nog 4 patiënten op het ziekenhuis voor behandeling. Sinds het begin van de uitbraak zijn er in totaal 126 personen op Curaçao overleden aan de gevolgen van Covid-19.