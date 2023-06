Vierde man opgepakt voor overval op McDonald’s

De politie op Curacao heeft gisteren een 25-jarige man opgepakt in zijn huis aan de Santo Domingoweg. Hij wordt verdacht van het plegen van een overval op een filiaal van McDonald’s aan de Winston Churchillweg op 31 mei van dit jaar. Een week geleden werden al drie jonge mannen opgepakt wegens betrokkenheid bij de gewapende overval. Alle drie werden opgepakt terwijl ze in hetzelfde McDonalds-filiaal aan het werk waren dat ze zouden hebben overvallen. De politie heeft niet bekend gemaakt of de vierde verdachte aan werknemers is van de hamburgerketen.