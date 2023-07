Viering Dag van de Gepensioneerden

Vandaag is het de Dag van de Gepensioneerden. Op deze dag worden personen die genieten van een ouderdomspensioen in het zonnetje gezet. Pensioenfonds APC gaf bijvoorbeeld een couponboekje vol met kortingen en gratis producten aan de 22.000 gepensioneerde leden. Deze actie is bedoeld als blijk van waardering. Laboratorium ADC liet een boeket bezorgen bij een oud-werkneemster die na 41 jaar dienst met pensioen is gegaan. De Dag van de Gepensioneerden is vooral bedoeld om stil te staan bij de bijdrage die gepensioneerde werknemers aan de maatschappij hebben geleverd. Op Curaçao wordt deze dag al sinds 1991 gevierd.