Vierlandenoverleg Coho wordt vervolgd

Het vierlandenoverleg over het Coho krijgt een vervolg. Gisteren bereikten de premiers van de CAS-landen en staatssecretaris Alexandra van Huffelen tijdens het overleg op Aruba geen akkoord over de invulling van het orgaan. De landen hebben nu afgesproken om in augustus weer samen te komen. Dan zal het voorstel van Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden besproken. Aanleiding voor het topoverleg waren de verslagen van de vier parlementen na de behandeling van de consensusrijkswet. De premiers zouden met de staatssecretaris de koers bepalen voor het beantwoorden van de vragen van de parlementariërs