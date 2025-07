Vigor ontvangt Emmastad-faciliteiten en conceptovereenkomst

Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft vandaag bekend gemaakt dat vanaf 1 juli de faciliteiten van de raffinaderij in Emmastad officieel door 2BAYS Curaçao N.V. aan Vigor Midstream Inc. worden overgedragen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de Lease Agreement die een jaar geleden werd gesloten tussen 2BAYS en Vigor. Op 1 december 2024 zijn de faciliteiten op Bullenbaai al succesvol overgenomen door Vigor.

In het persbericht van de regering staat dat met de overdracht vandaag van het beheer over de faciliteiten te Emmastad de implementatie van de Lease Agreement nagenoeg geheel op schema is. “Ondanks zorgen die door bepaalde partijen in de media zijn geuit, onder meer over vermeende stilstand bij de uitvoering van de Lease Agreement tussen 2BAYS en Vigor, bevestigt de regering het tegendeel.”