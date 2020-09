Vier aanhoudingen in zaak Girasole

De politie heeft vanochtend vroeg vier aanhoudingen verricht in verband met witwaspraktijken in de zaak met de naam ‘Girasole’. Ook was er sprake van valsheid in geschrifte en fraude met subsidies. De aanhoudingen werden verricht op vier verschillende adressen in Van Engelen, Kwartier en Sunset Heights. Ook werden er vier luxe auto’s, cash en documenten in beslag genomen. De verdachten hebben allen een proces verbaal gekregen en worden vastgehouden in kader van het verdere onderzoek.